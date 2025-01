Ilrestodelcarlino.it - Dopo 17 anni Jesi vince a Fabriano: 52-68. Derby quasi senza storia dall’inizio alla fine

RISTOPRO52 GENERAL CONTRACTOR 68 RISTOPRO: Carta 7, Pierotti 9, Dri 7, Cent13, Gnecchi 6, Molinaro 5, Pisano, Scandiuzzi, Romagnoli ne, Da Rin ne, Raucci 5, Ottoni ne. All. Andrea Niccolai GENERAL CONTRACTOR: Castillo ne, Ponziani 11, Carnevale ne, Bruno 12, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 6, Valentini 8, Marulli, Cena 7, Petrucci 4, Zucca 8. All. Marcello Ghizzinardi ARBITRI: Di Luzio (Mi), Marianetti (Ch) PARZIALI: 14-14, 31-38, 43-51 NOTE: Prima della pa due osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente automobilistico di sabato in Ancona. CERRETO D’ESI17torna are sul campo di, ultima a compiere l’impresa la Fileni Bpa di coach Capobianco (e di Rossini, Maggioli, Maestranzi, Hoover e Moss.).tanto stridente il divario, fisico e mentale della formazione di Ghizzinardi nei confronti di una Ristopro costretta ad affannosa, e infruttuosa, rincorsa dal primo all’ultimo minuto.