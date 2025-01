Napolipiu.com - Di Marzio annuncia: “Scambio Scuffet-Caprile, è fatta! Il portiere atteso già stasera a Napoli”

Di: “, è! Ilgià”">L’esperto di mercato Gianluca Dil’accordo tra i due club. Ilfriulanogià in serata all’ombra del Vesuvio.Ilha chiuso lodi portieri con il Cagliari. Simonesarà il nuovo secondodegli azzurri, mentre Eliasi trasferirà in Sardegna fino al termine della stagione. A confermarlo è l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di.“Tutto fatto per lodi portieri trae Cagliari“ riporta il noto giornalista sul suo portale. “Manca solo l’ufficialità per la conferma dell’operazione trae Cagliari che riguarda la porta. Tra le due società si effettuerà unodi prestiti”.