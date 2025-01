Ilrestodelcarlino.it - De Pascale ospite d’onore, dialogo con gli atleti Baldini, Bouih e Vitelaru

Domani si celebra il 228° anniversario della bandiera tricolore. La cerimonia inizia alle 9,30 con la suonata a distesa della campana civica in piazza Prampolini dove alle 9,45 ci sarà la parata militare (eseguito dal comando Esercito Emilia-Romagna), l’alzabandiera e l’inno nazionale. Alle 10,15 in Sala del Tricolore (ingresso a invito) saà conferita la cittadinanza italiana a due persone e l’intervento dello scrittore Giorgio Falco con un racconto inedito, il quale consegnerà la Costituzione ad alcuni studenti delle scuole reggiane. Alle 11,15 ci si sposta al teatro Valli (già sold out) con gli interventi del sindaco Marco Massari, del presidente della provincia Giorgio Zanni e del governatore Michele de. A seguire "La Bandiera della Cittadinanza",con gliolimpici Stefano(Oro Atene 2004, maratona), Yassin(siepi), l’atleta paralimpica Ana Maria(handbike).