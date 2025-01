Calciomercato.it - Dall’Inter al Milan prima della Supercoppa: decisione presa

Pocodell’inizio del primo trofeo stagionale ecco la: cambio casacca dal nerazzurro al rossoneroA Riyadh va in scena il derby: Inter esi giocano il primo trofeo stagionale. In palio c’è laItaliana. Un’edizione a suo modo storica, perché in caso di vittoria Simone Inzaghi consoliderebbe il suoto di allenatore più vincentecompetizione e l’Inter raggiungerebbe la Juventus a quota nove. Allo stesso modo il, con un successo, agguanterebbe i cugini a quota otto trofei, con Sergio Conceicao che solleverebbe lacoppa in rossonero a neppure una settimana dal suo annuncio. Un vero e proprio record.Beppe Marotta e Paolo Scaroni (LaPresse) – Calciomercato.itEcco perché l’esitogara, sicuramente, scriverà una pagina di storia del calcio italiano e dei derby meneghini.