Cosa sta succedendo al Grande Fratello, Televoto annullato e annuncio di un provvedimento disciplinare

Nell’ultima settimana nella casa delè successo di tutto e come molti pensavano è statoanche il. Prima il duro scontro tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, poi la modella brasiliana che durante una lite contro Jessica Morlacchi ha lanciato l’acqua e anche il bollitore a terra, questi molto probabilmente sono stati tra i motivi che hanno portato alla decisione degli autori. Il GF ha anche rivelato che sarà preso un. Con molta probabilità questoriguarda Helena, visto che tra le persone finite in nomination è l’unica coinvolta di una lite.Il profilo ufficiale delha annunciato: “Ilattualmente in corso è, in vista di unche verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio.