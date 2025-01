Sport.quotidiano.net - Colpo del Montespertoli. Viareggio battuto in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Bertacca, Belluomini C. (67’ Baracchini), Remedi, Morelli, Bibaj, Ortolini (76’ Goh). All.: Amoroso: Romano, Fiaschi (56’ Corradi), Liberati, Trapassi, Conti, Pecci (76’ Veraldi), Rosi, Corsi, Vangi, Maltomini (69’ Anichini), Gasparri (76’ Biliotti). All.: Sarti Arbitro: Foresi di Livorno Rete: 32’ aut. Bertacca– Colpaccio delche espugna di misura il Marco Polo Sporting Center e si porta a sole due lunghezze dai play-off, ma soprattutto a più otto sulla zona retrocessione. Prestazione di livello sia dal punto di vista tattico che fisico per la squadra di Sarti, che non perde mai le distanze tra i reparti e cerca di colpire quando ne ha l’opportunità. Come accade al 32’, quando Carpita respinge il diagonale di Rosi, ma la palla rimbalza sugli stinchi di Bertacca e finisce in rete.