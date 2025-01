Circondati da 40 uomini e poi toccati nessuno ne parla | la studentessa belga e le aggressioni sessuali in piazza Duomo a Capodanno

Leggi su Open.online

«Siamo statida tanti, credo fossero 30 o 40; tutti siamo statifuori e sotto i vestiti». È la denuncia di unadi Liegi al quotidianoonline Sudinfo, confermato anche all’Ansa. La giovane ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente assieme ai propri cinque amici la sera diina Milano. «L’aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti – ha detto all’agenzia -. Eravamo proprio all’ingresso della galleria (Galleria Vittorio Emanuele II, ndr), non molto lontani dalla postazione in cui c’erano alcuni poliziotti, che erano all’esterno della galleria, sulla sinistra». Il gruppo di amici, quattro ragazze e due ragazzi di 20 e 21 anni, si erano rivolti alle forze dell’ordine per chiedere dove poter cercare un taxi per rientrare in sicurezza in albergo.