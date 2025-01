Quotidiano.net - Cinture di sicurezza, nuovo codice della strada e sentenze della Cassazione: cosa si rischia

Roma, 6 gennaio 2025 –di: non solo il mancato allacciamento con ilporta alla sospensionepatente. Ma le ultimehanno ribadito che “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regolecomune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero” le indossi. Se rifiuta di farlo “anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia”. Necessità ribadita anche nella sentenza 45566 del dicembre 2024.di, velocità e punti energia Per capire l’importanza di quel gesto, allacciare le, conviene ascoltare la spiegazione di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, una vita di impegno per lale. “Dobbiamo ricordarci – ammonisce Biserni – che l’energia accumulata si moltiplica per la velocità.