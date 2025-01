Dilei.it - Chiara Ferragni non si nasconde e risponde a tono su Fedez e Pandoro

Indubbiamenteha dovuto affrontare un periodo davvero complicato nel 2024, pieno di cambiamenti e di difficoltà. L’imprenditrice digitale è stata al centro di una questione davvero spinosa, il caso, che le ha portato dei guai giudiziari, delle perdite in termini di immagine e ha contribuito alla fine del suo matrimonio con.Durante questo lungo anno di mutamenti l’influencer ha cercato di nonre alle tante provocazioni e ai commenti negativi del web, decidendo di prendersi anche una pausa dai social networks per un lungo periodo.Tornata più felice che mai, grazie anche al suo nuovo amore per Giovanni Tronchetti Provera,ha, di recente, risposto ai commenti di alcuni haters proprio sul casoe su, le risposte ai commenti negativiha salutato il 2024 con molta commozione, condividendo su Instagram un video che raccontava i momenti più importanti e significativi del suo ultimo anno.