Canada al bivio: Trudeau si dimette tra crisi e accuse di mala gestione, ombre sul futuro dei Liberali

Finisce un’era incon il Paese al. Justin, leader del Partito Liberale dal 2013 e primo ministro dal 2015, ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del partito e, successivamente, dalla carica di premier una volta scelto il suo successore. La decisione arriva nel mezzo di unapolitica senza precedenti per il governo di minoranza, aggravata dalla perdita del supporto esterno dell’NDP e dalle dimissioni della vice premier Chrystia Freeland, in aperto dissenso con ladi.La Freeland, che ha lasciato l’incarico, ha accusatodi essere più interessato a “costosi espedienti politici” che ad affrontare laeconomica e le minacce commerciali provenienti dagli Stati Uniti. Le sue parole hanno contribuito ad indebolire ulteriormente un leader già sotto pressione per ladel costo della vita e la carenza di alloggi, fattori che hanno portato al crollo della popolarità deinell’ultimo anno.