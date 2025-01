Tvplay.it - Calciomercato Napoli, un nuovo acquisto per Conte: la rivelazione in diretta

Ildarà ad Antonioun, la notizia insulla data dell’arrivo che fa felici i tifosi partenopei: ecco tutti i dettagliIlha giocato un ottimo girone d’andata, certificato anche dai 44 punti in 19 giornate che al momento valgono il primo posto in classifica. Tuttavia, bisogna attendere due partite che l’Inter ha da recuperare e una dell’Atalanta. Se le due nerazzurre dovessero vincerle tutte, i partenopei si ritroverebbero al terzo posto., unper: lain(LaPresse) Tvplay.itMa la stagione è lunga e ci sarà ancora da lavorare tanto per tutte. Anche per la Juventus, che si trova più attardata con Thiago Motta che ha subito delle pesanti critiche per i troppi pareggi. A gennaio dovrebbero arrivare dei rinforzi, ma ci saranno anche delle uscite.