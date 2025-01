Lanazione.it - Bufera sul Paav : "Pista ciclabile resti lato mare"

"Ad una prima lettura ilappare orientato positivamente alla salvaguardia ambientale e paesaggistica in particolare per la zona di Ronchi Poveromo. Risulta invece problematico per la ristrettezza degli spazi disponibili l’inserimento della Ciclovia Tirrenica nella zona delle colonie che richiederebbe interventi antierosione che vanno al di là delle possibilità dello strumento urbanistico". Lo affermano Italia Nostra e Legambiente Massa-Montignoso in una nota. "Diciamo subito – si legge – che siamo assolutamente contrari allo spostamentomonte della previstanel tratto tra piazza Bad Kissingen e via Casola. E’ veramente illogico e pericoloso per gli utenti su due ruote sia il duplice trasferimento- monti sia l’intersezione pericolosa con quattordici strade in particolare nella zona di piazza Betti.