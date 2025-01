Avengers | Doomsday rivelati due degli X-Men che dovrebbero apparire nel film

Leggi su Cinefilos.it

dueX-Men chenelI prossimidei Vendicatori hanno subito significativi cambiamenti da quando sono stati annunciati: Kang è fuori e il Dottor Destino è dentro. I Marvel Studios si sono affidati ai fratelli Russo per concludere la Saga del Multiverso con: Secret Wars.Tra la scena post-credit di The Marvels e il tanto atteso Deadpool & Wolverine, è evidente che i mutanti – e, più specificamente, Terra-10005 – giocheranno un ruolo cruciale. La teoria più diffusa è che un’incursione tra Terra-10005 e Terra-616 porterà alla tanto attesa battaglia tra Vendicatori e X-Men in live-action.L’attrice Dafne Keen partecipa all’evento per i fan di “The Acolyte”. Foto di [email protected] via Depositphotos.