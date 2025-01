Atletica Nadia Battocletti vince il Campaccio | trionfa un’italiana dopo 31 anni

Leggi su Sportface.it

l’edizione numero 68 del. L’argento olimpico nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Parigi ha dominato la corsa andata in scena a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Successo storico che riporta la bandiera azzurra sul gradino più alto del podio31. L’ultima vittoria italiana risaliva al 1994 con il nome di Sivlia Sommaggio. Tra la pioggia e il freddo milanese (cinque gradi), la campionessa europea in carica nei 5.000 e nei 10.000 metri domina la corsa nei suoi 6 chilometri tagliando il traguardo in 21 minuti e 14 secondi. Secondo posto per la connazionale Elisa Palmero (Esercito), con quasi un minuto di ritardo in 21’58”. Completa il podio la finlandese Susanna Saapunki (Us Malonno) in 22’06”. Quarta posizione per la burundese Micheline Niyomahoro in 22’18”, che si mette dietro l’altra azzurra Michela Cesarò (Carabinieri), quinta in 22’20”.