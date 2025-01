Antonella Fiordelisi | amori burrascosi e un passato da schermitrice

Leggi su .com

Life&People.it Modella e influencer, alta 1,78 cm, capelli lunghi scuri e un fisico mozzafiato. Di origine campana, precisamente di Salerno, vive a Milano, città in cui si è trasferita per realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Si chiama, classe 1998, segno zodiacale del Pesci, si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip (la cui presenza ha contribuito a mantenere alto l’audience in particolare per il suo carattere impulsivo e pungente), reality show condotto da Alfonzo Signorini sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ama i tatuaggi, ne ha svariati sul corpo tra cui un serpente sul braccio, un cuore sul polso e una spada dietro la spalla. Chi è, una delle figure più amate e apprezzate sui social media?Chi è: biografia e carrieraHa studiato presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e nel 2019 ha ottenuto la laurea in Scienze Politiche.