All'ucraina Anna Maksymenko il primo oro della Coppa del Mondo Under 20

L’ucrainaha conquistato la medaglia d’oro nella gara di spada che ha aperto oggi il programmadel20 al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco. L’evento, giunto alla sua 19ª edizione in Friuli Venezia Giulia, proseguirà domani con la gare a squadre di spada femminiledel20 e con le prove individuali del Circuito Europeo23 di sciabola maschile e femminile, la grande novità di quest’anno. Lunedì la tre giorni alla Fiera di Udine terminerà con le prove a squadre di sciabola23.La gara di oggi – Ai nastri di partenza questa mattina c’erano 231 atlete provenienti da 37 Paesi. La finale ha rispettato i pronosticivigilia. A contendersi l’oro sono giunte la campionessa panamericana in carica, numero 1 del ranking mondiale e bronzo ai mondiali di categoria la scorsa stagione, la statunitense Leehi Machulsky, e la campionessa europea in carica, numero 2 del ranking mondiale, l’ucraina