Vip al tappeto sul red carpet c’è anche Elettra Lamborghini | chi sono le altre dive

Bologna, 5 gennaio 2024 – La cantante e conduttrice bologneseè tra le protagoniste di “Red– Vip al”, dal 9 gennaio su Prime Video. Arriverà in esclusiva sulla piattaforma da giovedì prossimo questo nuovortente game show cone bodyguard. Un adattamento della versione asiatica targata Nippon TV, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci. A battersi sulrosso, cinque volti noti: Giulia De Lellis, Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Melissa Satta ed, appunto. In abito da sera. Quattro episodi tutti da ridere, visibilisu Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. La Marcuzzi, presentatrice e capo delle guardie del corpo, traccerà i termini delle sfide tra le cinqueche, a ogni passo falso, perderanno un membro della propria squadra di bodyguard.