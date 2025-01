Tg24.sky.it - Vigilante ucciso a Bergamo, l'ex compagna del killer nega la relazione con la vittima

Si arricchisce di nuovi particolari la ricostruzione del tragico omicidio di Mamadi Tunkara, il 36enne gambiano addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour,a coltellate in centro a. Il 28enne togolese Sadate Djiram, che ha confessato il delitto dopo essere stato fermato poco oltre la frontiere, avrebbe apparentemente agito spinto dalla gelosia: Sadate accusava Mamadi di aver avviato unacon la sua ex, un'italiana che gli inquirenti hanno sentito nella giornata di ieri. Allo stato delle cose, tuttavia, non ci sono conferme di questa circostanza.