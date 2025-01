Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce il Salvador: epicentro a 87 chilometri di profondità

Undi6.1 è stato registrato oggi, 5 gennaio 2024, in El, come reso noto dal Centro sismologico europeo e mediterraneo. L’è stato individuato a unadi 87, a circa 28a ovest del delta del fiume Lampa.Il sisma è stato avvertito in diverse zone del Paese, come riportato pochi minuti dopo dai cittadini attraverso i social network. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o cose.L'articolodi6.1ila 87diproviene da The Social Post.