Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari domenica 5 gennaio, programma, streaming

, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con lo slalom femminile di Kranjska Gora, per il salto con gli sci, con la Tournée dei 4 Trampolini ad Bischofshofen, e per lo sci di fondo, con il Tour de Ski in Val di Fiemme.Saranno 6 le azzurre al via dello slalom femminile che a Kranjska Gora, in Slovenia, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 le atlete in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.00.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, in Italia, in Val di Fiemme: è inla mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione.