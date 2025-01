Lanazione.it - Sicurezza nei quartieri: "Telecamere in città adesso sono 161. Maggiore sicurezza"

Piano di ampliamento della videosorveglianza a Pisa: "Nella prima variazione di bilancio del 2025 ulteriori risorse per coprire altre zone della, in particolare iSan Marco e San Giusto, Porta Fiorentina, Riglione e Oratoio, via Pilla, San Piero a Grado e La Vettola". A dirlo è il sindaco di Pisa, Michele Conti che dopo l’anticipazione data da La Nazione, sull’installazione di 6 nuovein zone dellache ne erano attualmente sprovviste, annuncia l’arrivo di nuoveanche nei prossimi mesi. I nuovi dispositivi fanno parte di un piano di ampliamento della videosorveglianza cittadina e prevedono un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione Comunale di circa 155mila euro e vanno ad aggiungersi alle 155 già presenti in. L’obiettivo del Comune è quello di installare, in accordo con la Prefettura e le forze di polizia della, nuovi occhi elettronici per attenuare e ridurre il verificarsi di episodi di vandalismo ed atti di danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione, garantendo così la pubblicadei cittadini e della collettività.