Roma-Lazio 2-0 Pellegrini e Saelemaekers decidono il derby Il Cagliari vince a Monza

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 19ma giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Laha battuto laper 2-0 nell’attesissimodella Capitale, che tornava in notturna dopo una lunga assenza. I giallorossi si sono imposti grazie a un micidiale uno due firmato nelle parte iniziale del primo tempo.ha aperto le marcature al 10? eha raddoppiato otto minuti più tardi. Laè salita al decimo posto in classifica, mentre i biancocelesti sono incappati nella seconda sconfitta nelle ultime quattro uscite e si allontanano dalla vetta: ora sono quarti a nove lunghezze di distacco dalla capolista Napoli.Due pareggi a reti bianche nel pomeriggio: Torino-Parma e Lecce-Genoa si sono chiuse sullo 0-0, punto fondamentale per i pugliesi che sono terzultimi alla pari con il