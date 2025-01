Ilgiorno.it - Riparte la stagione al Mignon. In scena anche Rosita Celentano

La rassegna Tirano Teatro riprende giovedì 30 gennaio alle 21 con “L’illusione coniugale“, regia di Stefano Artissunch, con, Attilio Fontana, Stefano Artissunch per la produzione della Synergie Arte Teatro. Il ricco programma, con gli spettacoli che si terranno al teatro cinema, tornerà poi il 20 febbraio alle 21 con “Plaza Suite“, regia di Ennio Coltorti, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio per la produzione la Contrada Skyline. Gran finale il 20 marzo, con replica il 21 alle 10, con lo spettacolo “Galileo, Oltre le Stelle“, regia di Corrado Elia che saràil protagonista di uno spettacolo firmato per scene e grafica da Chiara Salvucci. "Tirano ha sempre dimostrato grande rispetto e amore per la cultura e l’arte scenica e il nostro impegno è quello di offrire spettacoli che sappiano rispondere a questa fame di bellezza e significato – ha detto l’assessore alla Cultura Isabella Ciapponi Landi -.