Ilfattoquotidiano.it - Raz Degan: “A Un passo dal cielo cerco di salvare il pianeta. Io lo faccio vivendo nella natura e mangiando dal mio orto. Diamo amore alla terra e faremo bingo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al via dal 9 gennaio in prima serata su Rai Uno (per sei appuntamenti) “Undal”, giunto all’ottava stagione. Tra i temi affrontati i cambiamenti climatici e la salvaguardia del. Non a caso è presente tra le new entry Stephen Andeen (Raz), un ricercatore in prima linea proprio per l’ambiente. Al centro ci sono i fratelli Nappi sono ormai una coppia perfettamente consolidata nelle indagini: Vincenzo (Enrico Ianniello) è sempre un vicequestore generoso e Manuela (Giusy Buscemi) risorsa sempre più importante per la squadra. Poi c’è Nathan (Marco Rossetti). Della storia di Nathan si sa poco o perlomeno quello che lui ricorda: è stato trovato nel bosco da una coppia di antropologi che lo ha adottato.RAZ: “DIIL MONDO” – “Stephen, vuoleildal cambiamento climatico.