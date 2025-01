.com - Quante volte si può riciclare la lana?

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è diventata una priorità assoluta, una recente ricerca pioneristrica ha finalmente risposto a una domanda che ha attraversato due secoli di storia tessile:può essere riciclata la? La risposta, frutto di uno studio condotto da un prestigioso ateneo in collaborazione con Manteco, azienda leader nel settore, apre scenari sorprendenti per il futuro della moda sostenibile.Un viaggio nel tempoLa storia del riciclo dellaaffonda le sue radici agli albori del XIX secolo, quando la rivoluzione industriale stava trasformando il mondo tessile. Laè oggi la fibra d’abbigliamento più riciclata al mondo, un primato che testimonia non solo la sua versatilità ma anche la lungimiranza di chi, più di duecento anni fa, intuì le potenzialità di questo materiale naturale.