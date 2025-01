Quotidiano.net - Quali sono i supermercati aperti il 6 gennaio 2025. Orari e info utili catena per catena

Roma, 5– Dimenticato qualcosa nel carrello della spesa? Per fortuna, come per le festività natalizie, anche per la Befana alcunirimarranno, seppure condiversi per il 6. Dalla Pam al Conad, passando per Carrefour, ecco le catene diil 6. Sommario Pam Coop Conad Carrefour Esselunga Md Lidl Aldi Bennet Famila Despar Il Gigante Pam Per l’Epifania laPam Panorama opta per l’apertura straordinaria di alcuni punti vendita cono ridotto. Iche resterannoapriranno infatti con un'ora di ritardo e chiuderanno un'ora prima rispetto al normale, garantendo comunque la possibilità di fare acquisti dalle 9 alle 21. Per sapere se il punto vendita più vicino rimarrà aperto e secondo qualeo è sempre consigliato consultare il sito ufficiale oppure telefonare.