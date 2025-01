Lanazione.it - Presunti abusi sul nipotino, indagata la nonna

La Spezia, 5 gennaio 2025 – Il reato ipotizzato dalla Procura è pesantissimo: violenza sessuale aggravata. Un’accusa ancora tutta da verificare, quella mossa nei confronti di una donna di sessanta anni, residente in un comune dello Spezzino,a piede libero per aver costretto il nipote di neppure dieci anni a subire atti sessuali. Un’inchiesta ancora allo stato embrionale, quella avviata dal sostituto procuratore Maria Pia Simonetti, che nelle prossime settimane vivrà però un passaggio fondamentale nell’incidente probatorio chiesto e ottenuto dalla Procura non solo per raccogliere la testimonianza del bambino, ma anche per valutare, attraverso la perizia di uno psicologo, la capacità e l’idoneità del minore stesso a percepire e riferire correttamente la realtà nonché la presenza di elementi che possano far pensare a sintomi post traumatici legati alle presunte circostanze per le quali si indaga.