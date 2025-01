Thesocialpost.it - Perugia, giovane coppia trovata morta in casa: ipotesi femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in un’abitazione a Gaifana, frazione di Gualdo Tadino. I primi riscontri indicano che entrambi erano giovani. Tra lein esame dai carabinieri, una possibile tragedia familiare, ovvero un. I vicini, preoccupati per la lunga assenza della, avevano segnalato la situazione alle forze dell’ordine, che hanno poi effettuato la macabra scoperta. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto e confermare le cause del decesso.L'articoloinproviene da The Social Post.