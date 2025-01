Pianetamilan.it - Milan, Conceicao scuote la squadra! Il discorso all’intervallo con la Juventus

Leggi su Pianetamilan.it

Ilsi prepara per il derby contro l'Inter, valido per la finale di Supercoppa italiana 2025. I rossoneri hanno battuto in semifinale la. 'Il Corriere della Sera', in edicola questa mattina, svela il, o parte di esso, fatto daall'intervallo della sfida contro i bianconeri. «Ragazzi, così non va bene. Questo era il vecchio. Se vogliamo vincere, dobbiamo avere coraggio e prenderci i nostri rischi. Voi non vi preoccupate: se perdiamo 3-0 o 4-0 la colpa sarà mia, solo mia. Ma ora basta con la paura. Siete forti, mettetevelo in testa». Queste parole, si legge, sono state precedute da qualche urlaccio per il primo tempo. E seguite da alcune precise indicazioni tattiche, illustrate attraverso un video mostrato sul tablet. Regole precise per tutti su orari, alimentazione e comportamenti, sia in spogliatoio sia fuori.