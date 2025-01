Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Bischofshofen 2025 in DIRETTA: Kraft lancia un segnale! Insam è 29mo e domani va a caccia di punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.47: Per oggi è tutto, appuntamento alle 16.30per la gara diche decreterà il vincitore della Tournèe dei 4. Grazie per averci seguito e buona serata!17.45. Ecco gli accoppiamenti della gara di:Markus Mueller (25°) vs Timi Zajc (26°)Vladimir Zografski (24°) vs Marius Lindvik (27°)Clemens Aigner (23°) vs Tomofumi Naito (28°)Killian Peier (22°) vs Alex(29°)Kristoffer Eriksen Sundal (21°) vs Anze Lanisek (30°)Ren Nikaido (20°) vs Dawid Kubacki (31°)Aleksander Zniszczol (19°) vs Piotr Zyla (32°)Manuel Fettner (18°) vs Lovro Kos (33°)Stephan Embacher (17°) vs Valentin Foubert (34°)Karl Geiger (16°) vs Sakutaro Kobayashi (35°)Philipp Raimund (15°) vs Naoki Nakamura (36°)Johann Andre Forfang (14°) vs Felix Hoffmann (37°)Pius Paschke (13°) vs Halvor Egner Granerud (38°)Michael Hayboeck (12°) vs Artti Aigro (39°)Tate Frantz (11°) vs Keiichi Sato (40°)Domen Prevc (10°) vs Hannes Landerer (41°)Andreas Wellinger (9°) vs Roman Koudelka (42°)Ryoyu Kobayashi (8°) vs Jonas Schuster (43°)Benjamin Oestvold (7°) vs Adrian Tittel (44°)Jan Hoerl (6°) vs Fatih Arda Ipcioglu (45°)Daniel Tschofenig (5°) vs Kevin Bickner (46°)Pawel Wasek (4°) vs Ziga Jelar (47°)Gregor Deschwanden (3°) vs Fredrik Villumstad (48°)Maximilian Ortner (2°) vs Niko Kytoesaho (49°)Stefan(1°) vs Andrew Urlaub (50°)17.