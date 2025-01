Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Ljutic e Hector le favorite, italiane a caccia della qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.48: L’Italia cerca un segnale nella specialità che ha regalato meno sorrisi nel passato recente. A Semmering l’unica azzurra in grado di qualificarsi per la seconda manche è stata Martina Peterlini, che però non ha terminato la gara.9.45: Da non sottovalutare la svizzera Wendy Holdener, che ha fatto a Levi il suo ritorno indopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023 e a Gurgl ha trovato il modo di essere protagonista e salire sul podio, e la svedese Anna Swenn Laon. A proposito di podio c’è grande attesa per la gara di Lara Colturi, italiana di nazionalità albanese, che prima a Gurgl ha ottenuto il primo podio in carriera e ieri è stata seconda alle spalle diin gigante, confermando anche lei di gradire queste condizioni, mentre le outsider di lusso potrebbero essere la statunitense Paula Moltzan, la tedesca Emma Aicher e la slovena Ana Bucik Jogan.