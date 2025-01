Oasport.it - LIVE Novara-Milano 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.00SET21.56 Reazione impressionante della Igor Gorgonzola, abilissima a trovare le energie per tornare in corsa in un parziale nel quale sembrava spacciata, e infilare il sorpasso decisivo proprio negli attimi conclusivi del set. Adesso l’inerzia è tutta a favore della compagine di coach Bernardi, sicuramente più presente quest’oggi rispetto alla Vero.25-23 ACE BOSIOOOOOOOOOOOO! Rimonta completata dalla Igor che conquista il terzo set e passa in vantaggio nel punteggio!2-1!24-23 Risponde da far suo Tolok, set point!23-23 Diagonale splendida giocata da Egonu.23-22 Alsmeier spinge a terra il pallone, c’è il sorpasso!22-22 Attacco lungolinea vincente di Alsmeier, combattutissimo questo terzo set.