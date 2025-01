Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert straripante, distacchi abissali a due giri dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Ultimi metri da affrontare per Wout Van, dominatore assoluto nella giornata odierna.16.10 Vanin questo giro sta perdendo nei confronti di Verstrynge, ma se lo può permettere considerando il vantaggio sull’inseguitore.16.08s sorpassa Vanthournenhout per riportarsi in quarta posizione: tra i due è battaglia apertissima per guadagnare qualche punto sull’avversario nella contesa alla generale.16.08 Viezzi ha superato il belga Vandeputte ed ora è ventesimo.16.06 Vanthourenhout paga 20? da Wyseure a una tornata dal termine.16.05 INIZIA L’ULTIMO GIRO!16.05 Cade Thibau Nys: il giovane belga riparte un po’ dolorante dopo essersi ribaltato in avanti.16.03 Vanthourenhout sorpassas per la quarta posizione, il leader della generale ora darà la caccia al podio.