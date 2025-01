Formiche.net - L’Iran ci ricorda l’urgenza del pilastro Ue della Nato. Scrive Mayer

L’impressione di numerosi osservatori è checonsideri vitale la riorganizzazione del gruppo terroristico Hezbollah e che stia tentando nuove strade per inviare finanziamenti e armamenti che compensino le gravi perdite subite dal 7 ottobre a oggi.Il 1° gennaio scorso, durante la celebrazione del quinto anno dalla morte del generale Qasem Soleimani, comandanteForza Quds dei GuardianiRivoluzione, l’ayatollah Ali Khamenei ha chiarito cheintende proseguire la strategia di penetrazione regionale intrapresa da Soleimani, sostenendo i proxy armati in Libano, in Yemen, a Gaza, in Iraq e, se (e per quanto) possibile, mantenere una qualche influenza nella stessa Siria.Indiscrezioni di stampa indicano, per esempio, che nelle ultime settimaneavrebbe nuovamente utilizzato i volisua compagnia aerea Mahan Airlines (sanzionata da Stati Uniti e Unione europea) per nuove azioni di supporto ad Hezbollah.