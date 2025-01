Ilrestodelcarlino.it - Le musiche Disney sul palco del Persiani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La magia e la meraviglia dei classicirivivranno oggi pomeriggio alle 18 suldel teatrodi Recanati con la "Sinfonietta Gigli", orchestra della Civica scuola di musica Beniamino Gigli, nello spettacolo "I sogni son desideri – Cento anni della". In scena un revival delle canzoni più belle tratte dai grandi film di animazione della storica casa di produzione di Los Angeles. Per l’occasione a dirigere la "Sinfonietta" salirà sul podio il maestro Roberto Molinelli, inventore del format della serata. Molinelli ha arrangiato i brani per adattarle all’organico della "Sinfonietta" e alla voce che accompagnerà i musicisti, la cantante marchigiana Sally Moriconi. I biglietti sono acquistabili sul sito di Amat. Per informazioni contattare 339 1046293 o 071 2072439. Ingresso 10 euro, ridotto under 12 7 euro.