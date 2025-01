Nerdpool.it - L’attore di Kraven il Cacciatore spiega la scena iconica dell’urlo di Rhino

Dire cheilsia stato accolto con una reazione tiepida sarebbe un eufemismo. L’avventura Marvel targata Sony ha ricevuto recensioni pessime e ha incassato appena 54 milioni di dollari al botteghino globale. Un risultato deludente per il franchise Marvel della Sony, ma il film non è privo di momenti degni di nota. Uno degli aspetti più apprezzati dai fan è stata proprio la performance di Alessandro Nivola nel ruolo di Aleksei Sytsevich, meglio noto come.Tra le scene che hanno colpito maggiormente chi ha visto il film, c’è un momento in cui, sopraffatto dalla rabbia, emette un urlo che è diventato subito virale. Tuttavia, Nivola ha rivelato che l’idea iniziale prevedeva qualcosa di molto diverso. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter,hato che, sul set, l’urlo era stato pensato per essere completamente silenzioso, una scelta intenzionale che sperava sarebbe rimasta nella versione finale del film.