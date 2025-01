.com - Lara Colturi, chi è la baby star dello sci e perché può gareggiare con l’Italia

(Adnkronos) –potrebbe vestire l’azzurro. Econsci, magari già alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il secondo posto nello slalom gigante di Kranjska Gora dietro a Sara Hector, lafenomenasci mondiale ha attirato le attenzioni di tanti appassionati di sport invernali e addetti ai lavori. Ma chi è l’enfant prodige che oggi stupisce in Coppa del Mondo con l’Albania? Classe 2006,è nata a Torino, ha compiuto 18 anni da pochi mesi ed è una delle giovani sciatrici più in vista dell’ultimo periodo. Già da qualche anno mostra un livello top e in questa stagione è salita sul podio in due specialità (impresa che, alla sua età, era stata compiuta l’ultima volta da una fuoriclasse come Mikaela Shiffrin). Figlia d’arte (sua madre è la campionessa azzurra Daniela Ceccarelli, oro olimpico nel supergigante a Salt Lake City nel 2022), gareggia con l’Albaniaun paio d’anni fa i suoi genitori hanno deciso di tenerla sotto un team privato per anticipare il debutto in Coppa del Mondo.