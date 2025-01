Golssip.it - La sorella di Icardi torna ad attaccare Wanda: “Mitomane, rancorosa e invidiosa. Mentalmente…”

e senza dignità non sono una buona combinazione”, ha scritto Ivanasu X con un chiaro riferimento all'ex cognata,Nara. “Terribile. non ha il perdono di Dio”, ha concluso ladel calciatore. Il tweet di Ivana è stato pubblicato poche ore dopo l'apparizione diNara nel programma di Ángel de Brito, dove ha rivelato le chat private con Mauro, sostenendo che il calciatore è ancora innamorato di lei e usa China Suárez per provocarla. La modella ha anche accusato il suo ex di averla minacciata, una dichiarazione che non è passata inosservata nell'ambiente del giocatore. Già in passato Ivanasi era scagliata controNara, che in passato aveva definito “squilibrata mentalmente” e l'aveva accusata di vivere a spese dei propri partner.