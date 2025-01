Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Ritorno Di Gregorio!

Scopri cosa accadrà nelle nuove puntate de La: ildie l’ascesa di Petra cambieranno per sempre la vita di Pia.La: Un salto temporale che sconvolge gli equilibri a LaIl futuro di Pia Adarre sembra destinato a complicarsi notevolmente nelle prossime puntate italiane della serie La. Il salto temporale di qualche mese, che segnerà un nuovo capitolo nella storia, non porterà nulla di positivo per la sfortunata governante. Dopo essere stata declassata al ruolo di semplice sguattera per fare spazio a Petra Arcos, nuova governante grazie a un subdolo ricatto, Pia dovrà affrontare una nuova inquietante minaccia: ilinaspettato del marito,Castillo. Una presenza che risveglierà nella donna traumi e paure mai del tutto sopite.