Inter-Milan Conceição | Con l’Inter nessuna paura

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo le dichiarazioni arrivate nella conferenza stampa mattutina di Simone Inzaghi, è stata la volta del tecnico rossonero Sergiopresentarsi ai microfoni dei giornalisti alla vigilia della stracittadina d’Oriente valida per l’assegnazione della Supercoppa italiana 2024. L’ex tecnico del Porto, fresco di vittoria all’esordio sulla panchina del Diavolo e in rimonta sulla Juventus, ha predicato la massima per portare a casa il trofeo che nella bacheca di Via Aldo Rossi manca dal 2016 e che, in caso di vittoria, significherebbe aggancio proprio all’.Le parole diAncora alle prese con l’influenza che ne ha condizionato l’esordio sulla panchina del, Sergiosottolinea come la squadra sia ancora alle prese con qualche acciacco fisico, di come l’abbia avuto un giorno in più per recuperare dalle fatiche della semifinale: “Si vince solo se si è uomini e si rimane uniti nelle avversità.