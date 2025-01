Lanazione.it - Il cane che ha percorso 150 km. Mimì, storia a lieto fine: scappata da Pontedera, ritrovata nel Grossetano

Grosseto, 5 gennaio 2025 – Unache si è risolta con unquella del. Questo pastore maremmano femmina di quattro anni cresciuta in branco erail 30 novembre da, precisamente dalla sua casa a Montecastello. È stato ritrovato nelqualche giorno fa dopo averoltre 150 chilometri da sola. Tutto grazie a un gruppo di ricerca creato da Angela Piccini Simi e Nadia Calosi. “lo abito a San Donato in Poggio, frazione di Barberino Tavarnelle - spiega Angela -. Una sera torno da lavoro, apro Facebook, e vedo una segnalazione:era stata avvistata su una strada proprio vicino casa mia. A quel punto prendo l’auto, mi metto a cercare ile incontro effettivamente. Era a 50 metri da casa mia, era il 18 dicembre: la trattengo per almeno un paio di ore, chiamo il proprietario che per arrivare ci mette ore, ma a quel punto ilsi era già dato nuovamente alla fuga.