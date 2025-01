Quotidiano.net - I saldi ai tempi dell’economia circolare

Leggi su Quotidiano.net

VilloisLa stagione deiè partita in un momento in cui le difficoltà si sono rafforzate e i consumi hanno iniziato a declinare. In passato, dopo periodi difficili, a salvare le attività commerciali, soprattutto di abbigliamento e di elettronica di consumo, sono stati proprio i, specie quelli invernali. Quest’anno vestiario e accessori dovrebbero essere avvantaggiati dalla stagione, visti il ritardo dell’inverno e un’offerta che però, per essere veramente vincente, dovrebbe garantire sconti significativi. Alle difficoltà dei consumatori derivanti dai postumi duraturi del dopo-inflazione si è abbinato il rafforzamento della concorrenza dell’e-commerce da parte delle aziende. Ed è in conclamata conferma l’aumento delle bollette di gas e luce che potrebbero avvicinarsi ai 500 euro per famiglia.