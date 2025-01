Tutto.tv - I concorrenti del GF chiedono la squalifica di Helena: rivolta nella prossima puntata

In questi giorni si è verificato un episodio alquanto incresciosocasa del Grande Fratello.Prestes e Jessica Morlacchi hanno avuto una discussione particolarmente accesa, culminata con un gesto deplorevole compiuto dalla modella nei riguardi della cantante. Dopo l’episodio,è sparita dalla casa e in molti hanno intuito che stesse parlando con gli autori del programma in merito al da farsi. Nel frattempo che lo staff del reality show prenda una decisione a riguardo, idel GF si sono riuniti dicendo di essere propensi ad avviare una sorta di protesta durante ladel programma. Ladeidel GF controPrestesQuanto accaduto traPrestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello è qualcosa di molto grave.