Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona difende Belen Rodriguez a sorpresa: “Striscia ha toccato il fondo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram,ha espresso il suo dissenso per la consegna del Tapiro a“Non mi è piaciuta,” ha dichiarato, criticando apertamente la trasmissione., che conosce bene i meccanismi del mondo dello spettacolo, ha sottolineato che, pur accettando le dinamiche della celebrità, esistono dei limiti: “Questo Tapiro non è satira, è violenza pura.hail.” Le sue parole hanno messo in evidenza quanto il tempismo e il contesto siano stati inopportuni, considerando il momento personale difficile chesta vivendo, segnato anche dai recenti problemi di salute del padre Gustavo.La consegna del Tapiro è stata caratterizzata da un’atmosfera ambivalente. Nonostante le critiche,ha cercato di mantenere il suo tipico spirito ironico, scherzando con le telecamere: “Con gli uomini ho chiuso, divento lesbica.