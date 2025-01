Sport.quotidiano.net - Corazza vuole ripartire col botto. Gol da dedicare al piccolo Santiago

Un gol daal. La sfida tra Pianese ed Ascoli di domani, con fischio d’avvio previsto alle 15 al Comunale di Piancastagnaio, vedrà il ritorno in campo di bomberdopo il forfait fatto registrare in occasione dell’ultima uscita del 2024. Quella che venerdì 20 dicembre al Del Duca vide il Picchio impattare 1-1 contro la Spal (vantaggio di Caccavo e pronta risposta dell’ex Antenucci) e ottenere il nono risultato utile consecutivo: 5 pareggi e 4 vittorie. Il 33enne di Latisana nel corso del mese scorso ha prolungato assieme al club di corso Vittorio Emanuele la propria permanenza sotto le centro torri (fino al 30 giugno 2027) e ora scalpita per tornare alla guida del reparto offensivo della formazione guidata da Mimmo Di Carlo. Lui e Cicerelli sono stati i due nomi capaci di duellare a distanza per il trono di re dei cannonieri del girone b nel corso di tutto il girone d’andata.