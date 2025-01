Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Napoli dominante, Napoli devastante. Vince con l’autorevolezza della grande squadra”

con il dominio del gioco. Con McTominay, Lobotka e Anguissa che lì in mezzo comandano il gioco a piacimento con gli esterniNel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umbertoha commentato la vittoria delcontro la Fiorentina nel suo editoriale:“che al campionato da tre squilli di tromba in salsa brasiliana, perché il gol di Neres che spacca la partita è un gol che ci ricorda i tempi di Antonio Careca, calciatore imprendibile in velocità, di tecnica finissima. Nel primo tempo Lukaku, quasi inguardabile fa un ottimo 1-2, e il brasiliano ubriaca tutta la difesa avversaria e va in porta e fa gol di destro, tra l’altro. Ma non solo Neres, è tutto ilche dopo i primi minuti giocati con circospezione prende il possesso del campo e il dominio del gioco con Lobotka sontuoso in mezzo al campo, immarcabile.