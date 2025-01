Cultweb.it - Chi è Nikki Glaser la conduttrice dei Golden Globe 2025?

è la prima donna a condurre da sola i, i premi assegnati dalla stampa straniera in America, in programma oggi. Nata a Cincinnati nel 1984, è una comica, attrice e presentatrice americana. Celebre è il suo humor tagliente. Ha speso quasi 100.000 dollari per seguire Taylor Swift in tour, giustificando l’investimento con il fatto di non avere figli., comica brillante e pioniera, entra nella storia deicome la prima donna a condurre da sola l’evento.non ha filtri e per questo c’è molta attesa di vederla alle prese con uno degli show più importanti al mondo, che celebra il meglio del cinema e della televisione ed è la tradizionale anticamera degli Oscar.è nata il primo giugno 1984 a Cincinnati, Ohio, ma è cresciuta a St. Louis, Missouri.