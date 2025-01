Tvzap.it - Calcio italiano in lacrime per la scomparsa di Daniele: Conte non regge al dolore

Ieri, nella diciannovesima giornata di Serie A, il Napoli ha battuto la Fiorentina per 3-0. Una vittoria straordinaria, ma giocatori, staff e allenatori non sono riusciti a festeggiare. Poco prima, infatti, avevano ricevuto una bruttissima notizia. Il piccolopurtroppo non ce l’ha fatta. La suaha provocatoe sgomento. La vittoria di ieri con la Fiorentina è stata dedicata proprio a lui. (Continua.)Il Napoli batte la Fiorentina con ilnel cuoreIl Napoli batte la Fiorentina 3-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata. Gli azzurri dominano in campo e vanno a segno con Neres, Lukaku su rigore e McTominay. Una prestazione straordinaria che lancia il Napoli primo in classifica a tre punti dall’Atalanta, che dovrà recuperare una partita.