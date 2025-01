Oasport.it - Calcio femminile: Roma e Fiorentina si giocano la Supercoppa. In palio il primo titolo del 2025

Due squadre diverse, ma accomunate da una situazione simile. Ildelitaliano comincerà con una sfida di grande fascino, che vedrà confrontarsi, in campo lunedì 6 gennaio sul prato dello Stadio Alberto Picchi di La Spezia per giocarsi ilTrofeo della stagione: lad’inizio ore 15:30).Un big match che promette spettacolo, anche per le tante similitudini che accompagnano le due formazioni. Entrambe infatti hanno alzato di recente la Coppa tanto ambita: la compagine viola ci riuscì nel 2018 battendo la Juventus proprio nello stesso impianto ligure, mentre le capitoline la spuntarono nel 2023 ai calci di rigore, superando la Vecchia Signora dopo che il tempo regolamentare era terminato con il punteggio di 1-1.Sia le ragazze di Alessandro Spugna che quelle di Sèbastian De La Fuente sono inoltre reduci dall’eliminazione dalla Champions League.