Venezia-Empoli 1-1 Esposito risponde a Pohjanpalo

Il 2025 di Serie A si è aperto con lo scontro salvezza delle 15:00 tra. Il match del Penzo è terminato con il risultato di 1-1. Al vantaggio iniziale di Joel, nato da un errore di Vasquez, ha risposto il gol di Sebastiano, il sesto in campionato. I lagunari agganciano il Cagliari in terzultima posizione con 14 punti, mentre la squadra toscana raggiunge Roma (impegnata domani nel derby) e Torino a quota 20 al decimo posto. La diciannovesima giornata di campionato prosegue con il big match delle 18:00 tra Fiorentina e Napoli. La partitaIl match inizia subito in discesa per i padroni di casa, che trovano la rete del vantaggio dopo appena 5?: il portiere dell’Vasquez rinvia il pallone addosso a Pojhanpalo e la palla carambola in rete. La partita è vivace e la squadra do D’Aversa sfiora subito il pareggio con Colombo, che prova ad approfittare del pasticcio con i piedi di Stankovic, ma Idzes salva sulla linea.